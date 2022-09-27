Бишкек, 27 сентября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Киргизия занимает 77-ю позицию среди 142 стран во всемирном рейтинге распространённости криптовалют, составленном аналитиками «Chainalysis».

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Среди стран Туркестанского региона по этому показателю лидирует Казахстан — ему авторы рейтинга присудили 61-е место. Узбекистану досталось 87-е, а Таджикистану — лишь 128-е.

Туркмения в рейтинг не вошла из-за своей закрытости и отсутствии достоверных данных об уровне принятия криптовалют в этой стране.

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