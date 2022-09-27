Киргизия занимает 77-е место в рейтинге принятия криптовалют
Бишкек, 27 сентября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Киргизия занимает 77-ю позицию среди 142 стран во всемирном рейтинге распространённости криптовалют, составленном аналитиками «Chainalysis».
Bitcoin.com
Криптовалюта
Читайте также: В Киргизии напомнили о незаконности сделок в криптовалютах
Среди стран Туркестанского региона по этому показателю лидирует Казахстан — ему авторы рейтинга присудили 61-е место. Узбекистану досталось 87-е, а Таджикистану — лишь 128-е.
Туркмения в рейтинг не вошла из-за своей закрытости и отсутствии достоверных данных об уровне принятия криптовалют в этой стране.
Читайте также: Сколько налогов уплатили майнеры криптовалют в бюджет Киргизии?