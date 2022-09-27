Тбилиси, 27 сентября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Информация о том, что после объявления в России мобилизации в Грузию въехали 250 тыс. граждан РФ, не соответствует действительности. Об этом 27 сентября сообщил журналистам министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия в Грузии

«Я не знаю, откуда вы берете эти цифры. Примерно четыре — пять дней назад было от 5 тыс. до 6 тыс. въехавших. Сейчас оно увеличилось примерно до 10 тысяч», — сказал глава МВД.

Он сообщил, что 25 сентября въехали 11,2 тыс. человек, а 26 сентября — 10 тыс. При этом, около 60% от числа въезжающих выезжают из страны. Гомелаури добавил, что в мире до сих пор не определились, пускать тех, кто бежит из России от мобилизации, или нет.

Стоит отметить, что ранее посол США Келли Дегнан призвала власти республики не вводить ограничения для въезда граждан России. Но член Конгресса США Адам Кинзингер посоветовал ввести ограничения на грузино-российской границе.