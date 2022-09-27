Москва, 27 сентября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект о кредитных каникулах для граждан, призванных на службу по мобилизации или проходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«Планируем в окончательном чтении рассмотреть законопроект завтра и выйти на его принятие», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Документ разработан как для защиты прав заемщиков, так и лиц, которые находятся у них на иждивении. Речь идет о несовершеннолетних членах семьи, членах семьи, которые являются инвалидами I или II группы, и лицах, находящихся под попечительством военнослужащих. Нововведение будет распространяться на кредиты, в том числе ипотечные, которые гражданин оформил до призыва или подписания контракта.

Заемщик получит право в любой момент, но не позднее 31 декабря 2023 года обратиться к кредитору с требованием приостановить выплаты по кредитам на срок, который он сам определит, но не превышающий срок военной службы. Также он сможет попросить уменьшить платеж по кредиту на время льготного периода.

В законопроекте предусмотрено полное или частичное прекращение обязательств как по кредитным договорам военнослужащего и его иждивенцев в случае его гибели при прохождении военной службы или смерти в результате увечья.

Максимальный размер обязательств по кредитному договору заемщика, которые могут быть прекращены, определит российское правительство совместно с Банком России. Отмечается, что максимальный размер обязательств может быть дифференцирован по видам кредитов.