Нижний Новгород, 27 сентября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Военнообязанным гражданам, числящимся в запасе Вооружённых сил, можно выезжать за пределы Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном военном комиссариате.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

В военкомате уточнили, что речь идёт о тех из них, кому не принесли уведомление о необходимости явиться в военный комиссариат в рамках объявленной в России частичной мобилизации.

«Сейчас запрет на выезд за пределы города, района или Нижегородской области военнообязанным, которые находятся в запасе и не получили повестки, не установлен», — подчёркивают в региональном военкомате.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. В тот же день военный комиссар Нижегородской области издал приказ, запрещающий покидать пределы региона офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса даже в том случае, если им ещё на пришла повестка с вызовом в военкомат.