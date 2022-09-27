Москва, , 14:37 — REGNUM Сама идея и концепция единых принципов налогообложения для всех участников рынка выглядит логичной и справедливой, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аудиторско-консалтинговой группы «АИП», эксперт по финансово-правовой безопасности московского отделения «ОПОРА России» Сергей Елин.

Рынок недвижимости

«Взимание налога с кадастровой стоимости для всех ставит всех игроков в равные условия. Но нужно понимать, что сейчас многие участники рынка, собственники недвижимости платят налог с балансовой стоимости имущества.

К тому же, есть определённые льготы, к примеру, для малого бизнеса, применяющего упрощённую систему налогообложения. В тех случаях, когда объект недвижимости не находится в региональном реестре объектов, с которых взимается налог с кадастровой стоимости, от этого налога можно получить освобождение, не платить его.

И в данном случае не уточняется, насколько скорректируется порядок применения данных льгот, если, к примеру, все объекты будут занесены в этот реестр, все будут платить налог с кадастровой стоимости — будет ли отменена эта льгота или она будет трансформирована.

Также однозначно, для тех, у кого балансовая стоимость была меньше кадастровой, налоговая нагрузка увеличится, соответственно, увеличится нагрузка на бизнес. Для предпринимателей это, безусловно, будет негативным фактором.

В части изменения принципов взимания налога с кадастровой стоимости — могут быть применены изменения в законодательстве, сохраняющие баланс налоговой нагрузки, предусмотрены какие-либо льготы, которые могут сбалансировать или не допустить повышения нагрузки, если стоит такая задача.

Если же все-таки произойдёт изменение принципа взимания налога по кадастру без учёта задачи сохранения размера налоговой нагрузки, то это обернётся увеличением налоговой нагрузки для тех участников рынка, которые в данный период платили налог по-иному», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов России предлагает рассчитывать налог на имущество по кадастровой стоимости для всего имущества бизнеса, а не для части, как в настоящее время.

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