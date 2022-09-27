Москва, , 14:36 — REGNUM Прогнозы Всемирного банка о том, что в 2022 годe ВВП Китая вырастет на 2,8% вместо ранее ожидавшихся 4,3%, скорее всего, сбудутся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Поскольку мы говорим о ситуации на 2022 год, восемь месяцев которого уже успели пройти, скорее всего, прогнозы Всемирного Банка окажутся реальны, — сказал Файншмидт. — Кроме того, есть страны, которые объективно в этом году продемонстрируют меньшую динамику прироста ВВП, чем в предыдущем. Конечно же, речь идёт о Китае, который, согласно даже официальным данным, во II квартале продемонстрировал очень скромный рост в 0,4%, что уже является ярким индикатором замедления и наличия экономических сложностей. По данным ВБ, без Китая (на который приходится 86% ВВП региона) прирост ВВП региона уже будет 5,3%».

По его словам, основными факторами понижения прогнозов по КНР является следование политике нулевой терпимости к коронавирусу, из-за которой до сих пор регулярно и неожиданно закрываются целые города и регионы, а также проблемы на рынке недвижимости и ряд иных экономических сложностей, например рост безработицы, особенно среди молодёжи.

«За II квартал 2022 года экономика КНР выросла всего на 0,4%, что является худшим показателем за более чем 40 лет», — также отметил Файншмидт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что в 2022 году ВВП Азиатско-Тихоокеанского региона вырастет на 3,2%.

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