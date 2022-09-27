Грозный, 27 сентября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Власти Чечни отметили рост по основным экономическим показателям. Положительная динамика наблюдается в развитии сельского хозяйства и промышленности, в строительстве, в том числе жилья, в газификации. Об этом доложил председатель правительства Муслим Хучиев в ходе совещания в Грозном по вопросам социально-экономического развития региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Чечня

«Объем продукции сельского хозяйства вырос на 1,4%. Объем отгруженных товаров вырос на более чем 115%. Промышленное производство выросло на 7,9%. Увеличился и объем строительных работ на 130,8%», — привел данные из доклада премьер-министра глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Он отметил в том числе, что показатели построенного жилья выросли в 2022 году в 2,7 раза, составив 1,416 млн кв. м. А что касается социальной газификации, то по этому направлению Чечня стала первой в России.

«Касательно социальной догазификации регион занимает первое место в РФ. На сегодняшний день к 3050 домам из 4619 уже подведён газ», — привел данные Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в планах компании «Газпром межрегионгаз Грозный» было подключить к газовым сетям в 2022 году свыше 3,5 тыс. домов, что почти в три раза больше, чем годом ранее.