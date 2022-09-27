Москва, , 14:35 — REGNUM Ввести налог для неслуживших в армии и для неподпадающих под мобилизацию предложил первый замглавы фракции СРЗП депутат Госдумы Олег Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Олег Нилов Duma.gov.ru

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«Давайте введем дополнительный налог для тех, кто в армии не служил — их миллионы и миллионы белобилетников с разной подноготной. Миллионы и миллионы тех, кто не подпадает под мобилизацию», — заявил Нилов.

Госдума в первом чтении обсуждает законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных граждан.