Москва, 27 сентября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Ввести налог для неслуживших в армии и для неподпадающих под мобилизацию предложил первый замглавы фракции СРЗП депутат Госдумы Олег Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Duma.gov.ru Олег Нилов

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«Давайте введем дополнительный налог для тех, кто в армии не служил, — их миллионы и миллионы белобилетников с разной подноготной. Миллионы и миллионы тех, кто не подпадает под мобилизацию», — заявил Нилов.

Госдума в первом чтении обсуждает законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных граждан.