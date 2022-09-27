В Госдуме предложили ввести налог для неподпадающих под мобилизацию
Москва, 27 сентября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Ввести налог для неслуживших в армии и для неподпадающих под мобилизацию предложил первый замглавы фракции СРЗП депутат Госдумы Олег Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
Duma.gov.ru
Олег Нилов
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«Давайте введем дополнительный налог для тех, кто в армии не служил, — их миллионы и миллионы белобилетников с разной подноготной. Миллионы и миллионы тех, кто не подпадает под мобилизацию», — заявил Нилов.
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