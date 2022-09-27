Москва, 27 сентября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) считает, что заявления о необходимости проведения кредитных каникул для мобилизованных не продуманы.

Государственная дума Анатолий Аксаков

В ходе заседания замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева предложила провести полноценную кредитную амнистию для мобилизованных граждан.

«Насчет кредитной амнистии… Можно, конечно, такое решение принять, но при этом надо иметь ввиду за чей счет банкет. Сейчас государство не берет на себя обязательства по выполнению соответствующих норм этого закона. Все ляжет на плечи кредитных организаций и микрофинансовых организаций», — ответил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Он пояснил, что любые риски банки закладывают в процентную ставку.

«Можно, конечно, заявлять о кредитной амнистии, говорить красивые слова, набирать очки… Но это все за чей счет? Это все за счет тех же граждан, которые оплатят такое действие», — пояснил депутат.