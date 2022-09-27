Самара, 27 сентября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Работу призывных комиссий решили откорректировать в Самарской области. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Фото пресс-службы городской думы Калуги На заседании призывной комиссии

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Это стало известно в ходе встречи главы Самарской областиДмитрия Азарова с военным комиссаром регионаАлексеем Вдовиным и исполняющим обязанности военного прокурора Самарского гарнизонаРамилем Хафизовым. На встрече были рассмотрены вопросы реализации задач по частичной мобилизации.

Отмечается, что по результатам обсуждения было принято решение о корректировке работы комиссий: теперь в них будут работать медики как при обычном призыве. Это позволит более тщательно проводить первичный отбор мобилизованных с учетом всех факторов, связанных с состоянием их здоровья, пояснили в пресс-службе.

«Защита Родины — это священный долг каждого гражданина. И я горжусь земляками, которые приходят в комиссии, в том числе, добровольно, чтобы встать на защиту нашей страны, наших братьев с Донбасса. В армии нужны люди, способные выполнять боевую задачу», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Азарова.

Он также отметил, что не нужно волноваться и нервничать.

«Вызвали по повестке — необходимо явиться в военкомат, чтобы не считаться уклонистом или трусом. А если есть проблемы по здоровью — нужно взять с собой соответствующие документы и справки. Врачи разберутся, и если человек критериям не соответствует — поедет домой. В каждом конкретном случае разберемся по справедливости, и в соответствии с нормами закона будет принято решение», — заявил он.

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