Москва, , 14:37 — REGNUM Российского посла Михаила Галузина пригласили в японский МИД в связи с задержанием консула Японии во Владивостоке. Об этом посол сообщил 27 сентября журналистам.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Посол Галузин подтвердил, что утром его пригласили в МИД Японии для беседы с первым заместителем министра иностранных дел страны Такэо Мори. Мори изложил дипломату позицию японской стороны по поводу инцидента с консулом, а Галузин ответил изложением позиции Москвы.

«Я сказал о том, что действительно имело место, подтвердил ещё раз ту позицию, которая была изложена японской стороне в министерстве иностранных дел России вчера», — сказал Галузин.

Дипломатическая служба, отметил посол, «работает в режиме готовности к любым чрезвычайным ситуациям и непредвиденным разворотам». В полной мере это относится и к возникшей ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, японского консула Мотоки Тацунори задержали во Владивостоке сотрудники ФСБ в связи с подозрением в шпионаже.

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