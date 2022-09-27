Брюссель, , 14:29 — REGNUM Европейская комиссия информирована о нарушениях в работе газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщил 27 сентября представитель ЕК Тим Макфи на пресс-конференции в Брюсселе.

Еврокомиссия Glyn Lowe PhotoWorks

«Еврокомиссия была проинформирована про утечку газа на трех нитках газопроводов. Мы внимательно следим за ситуацией вместе с вовлеченными странами Евросоюза. В настоящее время безопасность поставок не нарушена», — цитирует его ТАСС.

По его словам, пока преждевременно говорить о причинах ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября сразу на трёх нитках морских газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли разрушения, которые носят беспрецедентный характер. Как заявили в компании Nord Stream AG, пока нельзя оценить сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры.

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