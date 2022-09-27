Абакан, , 14:28 — REGNUM К месту обучения отправила вторая группа мобилизованных из Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 сентября в республиканском правительстве.

Проводы мобилизованных из Хакасии r-19.ru

Жителям Хакасии, попавшим под частичную мобилизацию, предстоит пройти военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции. Глава Хакасии Валентин Коновалов заверил, что власти региона сделают всё возможное, чтобы поддержать семьи мобилизованных.

Коновалов напомнил, что в годы Великой Отечественной войны наш многонациональный народ освободил весь мир от бандеровщины и нацизма. Сегодня мы снова вступили в борьбу с этой бесчеловечной идеологией.

Руководитель региона пожелал мобилизованным удачи и скорейшего возвращения домой.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Глава Хакасии отметил, что сейчас перед военными комиссарами, главами муниципалитетов стоит важная задача — не допускать случаев призыва граждан, которые по закону призыву не подлежат.

Напомним, частичной мобилизации подлежат лица, проходившие службу в рядах Вооружённых сил РФ, имеющие определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Хакасии призвал исключить формальный подход при частичной мобилизации