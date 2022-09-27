Рязань, 27 сентября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Формируемые в рамках частичной мобилизации полки из Рязанской области возьмёт под свое шефство регион. Об этом заявил 27 сентября в социальных сетях губернатор Павел Малков.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Военный билет

Глава региона подчеркнул, что семьям мобилизованных граждан власти окажут поддержку — такая задача уже поставлена главам администраций муниципалитетов. В этом же направлении будет усилена работа социальных служб.

«При направлении повесток могут возникнуть ошибки. Каждую спорную ситуацию в военном комиссариате рассмотрят индивидуально», — пообещал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, на сборном пункте рязанских резервистов в учебном центре десантного училища в Сельцах проводят консультации представители власти и сотрудники банков.