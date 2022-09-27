Москва, 27 сентября, 2022, 14:28 — ИА Регнум. У большой европейской семьи по-прежнему сохраняются очень противоречивые взгляды на будущий энергобаланс в Западной Европе. Многомиллиардные прогрессивные проекты пока так и остаются на бумаге, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленая энергетика

«Пришедший в ЕС энергетический кризис сегодня идет вразрез с остающимися амбициями по переходу к зеленой экономике. И это неудивительно. Навязываемая последние три года потерпела фиаско ввиду ее ускоренной попытки ее реализации.

«Зеленые» амбиции очень дорого стоили экономике ЕС, а повышение градуса геоэкономической напряженности с Россией и вовсе сделали экономику еврозоны фундаментально неконкурентоспособной. Задачей Брюсселя сегодня является ослабление энергетического кризиса в зимний период.

Если европейская политика по борьбе с климатическими изменениями сможет оперативно расширить и адаптировать архитектуру своей деятельности в привязке к реальности, несомненно, можно будет говорить о некоем прогрессе в озеленении экономики ЕС.

Однако уже сегодня ясно, что надвигающийся IV квартал принесет реализацию самых негативных сценариев. Уже сегодня можно говорить о драматичном сокращении промышленного потенциала ЕС, угрозе исчезновения перспективных энергоемких отраслей экономики, включая блокчейн-вычисления и майнинг.

Страдают не только предприятия. Рост цен на электричество стал серьезным негативным ударом по социальному самочувствию населения. Европейские страны для выработки электричества уже широко используют грязный уголь.

Оказалось, что и объекты энергетики в рамках зеленого перехода являются не такими экологичными, как ранее преподносилось в философии ESG. Снижение экономического потенциала ЕС и качества жизни европейцев уже нанесли серьезный удар по качеству экономической политики Брюсселя и энергетической безопасности крупнейших промышленных стран ЕС — Германии и Франции.

Новый план ЕС по реорганизации энергосистемы может и не реализоваться. Крахом обернулись «зеленые» нововведения в ЕС в 2020–2021 года, а на фоне кризиса дать четкую концепцию развития энергетической индустрии без привязки сотрудничества с Россией будет крайне затруднительно.

Стоимость такой реорганизации будет расти, потому что это не экономическое, а политическое решение Брюсселя. ЕС нужно быть готовыми расстаться минимум с 2 трлн стремительно обесценивающихся евро, чтобы пережить зиму и реализовывать новые красивые планы.

Скорее всего, целевой аудиторией для новшеств в энергетике ЕС станут простые люди. Развитие солнечной энергетики и всей отрасли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) очень понятен датчанам, немцам, голландцам и, конечно, жителям стран Южной Европы.

Инвестиции в него действительно могут превысить несколько сотен миллиардов евро, а эффект для домохозяйств будет ценным и поддержит социальное самочувствие людей», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на реализацию плана Евросоюза по реорганизации энергосистемы потребуется 565 млрд евро до конца десятилетия.

Читайте также: Для перехода на «зелёную» энергетику Европе понадобится 565 млрд евро