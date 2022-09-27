Берлин, 27 сентября 2022, 14:29 — REGNUM 26 сентября правительство Германии решительно осудило недавний ракетный пуск КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Германии.

Запуск баллистической ракеты. КНДР
Запуск баллистической ракеты. КНДР
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В МИД заявили, что ракетные пуски КНДР являются явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, а также добавили, что они «угрожают международной и региональной безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, из окрестностей северокорейской провинции Пхёнан-Пукто был произведен запуск, предположительно, баллистической ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

Ракета пролетела около 600 км. Максимальная высота полета составила около 60 км, а скорость — 5 Махов.

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