Берлин, 27 сентября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. 26 сентября правительство Германии решительно осудило недавний ракетный пуск КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Германии.

Wiihot.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

В МИД заявили, что ракетные пуски КНДР являются явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, а также добавили, что они «угрожают международной и региональной безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, из окрестностей северокорейской провинции Пхёнан-Пукто был произведен запуск, предположительно, баллистической ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

Ракета пролетела около 600 км. Максимальная высота полета составила около 60 км, а скорость — 5 Махов.

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