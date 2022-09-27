Петрозаводск, 27 сентября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Республике Карелия сняли запрет на выезд военнообязанных граждан из региона, который ввели после начала частичной мобилизации. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе администрации Республики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Двухэтажный поезд

Республиканское ограничение на выезд исключили из-за прямого действия норм федерального законодательства. Напомним, его ввели 22 сентября 2022 года, на следующий день после начала частичной мобилизации.

«Указанный пункт исключен из постановления Правительства Республики Карелия в силу прямого действия федерального закона №31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», — сообщают в пресс-службе.

При этом введенное упомянутым постановлением регионального правительства приостановление отпусков будет действовать в отношении чиновников, сотрудников органов местного самоуправления и организаций в их ведении, которые находятся в запасе.

Отметим, что на сайте администрации Карелии ранее не сообщалось о принятии указанного постановления правительства региона. Оно содержало положение о том, что военнообязанные жители региона не смогут выезжать с места жительства без разрешения военных комиссаров муниципальных образований.