Джакарта, , 14:25 — REGNUM Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии заявило, что 3702 жителя и 1156 домов пострадали от наводнений и оползней в провинции Западная Ява, сообщает CNN Indonesia.

Стихийные бедствия в Индонезии (сс) Department of Foreign Affairs and Trade

Исполняющий обязанности главы центра данных о стихийных бедствиях, информации и коммуникаций Абдул Мухари заявил, что наводнения были вызваны сильным дождем и разливом рек.

«Есть несколько общественных объектов, которые пострадали, в том числе 20 единиц образовательных учреждений, восемь единиц культовых сооружений, пять единиц мостов и четыре дорожных пункта», — заявил Абдул Мухари.

Агентство обратилась к местному правительству и сообществу с просьбой повысить готовность, учитывая, что в некоторых районах Индонезии начнется сезон дождей.

Как сообщало ИА REGNUM, судно с 22 пассажирами затонуло в водах островов Сула в Индонезии.

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