Горловка, ДНР, , 14:25 — REGNUM Свой голос на референдуме по вопросу о воссоединении с Россией, который проходит в Донецкой Народной Республике (ДНР), отдал мэр города Горловка Иван Приходько. Он написал об этом 27 сентября в своём телеграм-канале.

Иван Приходько Ольга Трапезникова

«Я проголосовал», — отметил в своём сообщении градоначальник Горловки.

Также Приходько прикрепил к своему сообщению несколько фотографий, на которых он заполняет бюллетень и кладет его в урну для голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правовая система России готова к принятию новых регионов.