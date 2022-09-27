Москва, , 14:23 — REGNUM ЧП на газопроводе «Северный поток» является вопросом, затрагивающим энергобезопасность целого континента. Об этом 27 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

Официальный представитель Кремля также назвал эту ситуацию беспрецедентной и требующей срочного разбирательства.

«Значительно упало давление, это действительно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября сразу на трёх нитках морских газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли разрушения, которые носят беспрецедентный характер. Как заявили в компании Nord Stream AG, пока нельзя оценить сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры.

Добавим, что инцидент на «СП-2», сопровождавшийся резким падением давления, произошёл в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм. По одной из версий, речь может идти о целенаправленной диверсии.