Жители России считают символами страны Путина, Шойгу и Лаврова
Москва, 27 сентября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров — символы современной России по мнению граждан. Таковы итоги исследования ВЦИОМ, опубликованные 27 сентября.
Участникам социологического исследования предложили назвать «символы России». Чаще всего респонденты называли Владимира Путина — 28%. Далее идут Шойгу — 7% и Лавров — 5%.
В числе тех, кто символизирует современную Россию, — кинорежиссер Никита Михалков (4%), журналист Владимир Соловьёв (2%), премьер-министр Михаил Мишустин (2%).
Александр Пушкин, Пётр I и Иосиф Сталин — самые выдающиеся, по мнению российских граждан, личности прошлого. Их имена назвали 21%, 20% и 17% опрошенных соответственно.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проходил 10–11 сентября, он охватил 1600 граждан России в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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