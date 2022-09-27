Москва, 27 сентября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров — символы современной России по мнению граждан. Таковы итоги исследования ВЦИОМ, опубликованные 27 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Участникам социологического исследования предложили назвать «символы России». Чаще всего респонденты называли Владимира Путина — 28%. Далее идут Шойгу — 7% и Лавров — 5%.

В числе тех, кто символизирует современную Россию, — кинорежиссер Никита Михалков (4%), журналист Владимир Соловьёв (2%), премьер-министр Михаил Мишустин (2%).

Александр Пушкин, Пётр I и Иосиф Сталин — самые выдающиеся, по мнению российских граждан, личности прошлого. Их имена назвали 21%, 20% и 17% опрошенных соответственно.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проходил 10–11 сентября, он охватил 1600 граждан России в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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