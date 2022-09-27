Лос-Анджелес, США, 27 сентября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст (Йе) анонсировал новые песни. Об этом 27 сентября сообщает NME.

NME Канье Уэст

По данным издания, Уэст создал композиции в сотрудничестве с продюсером Джеймсом Блейком. О желании поработать с рэпером Блейк говорил ещё в 2015 году.

Ранее Канье Уэст заявлял о желании вернуться в политику. Он также считает, что его прошлая неудача, связанная с отказом от участия в выборах президента США, не станет помехой.