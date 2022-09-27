Оксана Переможенко, 27 сентября 2022, 15:39 — REGNUM Астана будет выдавать Российской Федерации бежавших в Казахстан российских граждан, уклоняющихся от мобилизации. Соответствующее заявление 27 сентября сделал министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов.
По словам главы МВД республики, граждане России будут экстрагироваться в РФ в том случае, если они будут объявлены в международный розыск. Условием для этого является возбуждение в отношении российского гражданина уголовного дела по статье, которая в республике также является преступлением.
Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения не понимают, зачем возвращать в страну граждан, которые в трудную для Родины минуту сбежали из страны. В целом участники обсуждения положительно оценили заявление главы МВД Казахстана.
«Вот это по-нашему!» — отреагировал MiXaNiK.
«Уехали… Вернут с позором, как мешок картошки», — добавила Romashka russkaya.
«Вот за это казахи спасибо», — отметил Антон Ф.
«Сегодня такие веселые новости с утра! На границе с Грузией разворачивают мобилизационный пункт, Казахстан будет выдавать уклонистов! Это фиаско, спринтеры…» — смеется Диана Д.
«В Европу, светлоликие, в Европу, если, конечно, визы сможете получить», — с сарказмом прокомментировала Machine.
«А будет ли? Казахстан в последнее время так себе надёжный партнёр», — усомнился Joly.
«[Зачем] они нужны? Давать билет в один конец. Уехал из страны в сложное время? Лишать гражданства без права возвращения! И так со всеми. От депутатов до рядового гражданина», — написала Олеся.
«А с другой стороны, зачем они нужны на фронте? Эти позорники сдадутся в плен…» — считает Сб.
«И зачем они нам? Чтобы в спину нашим стреляли?» — не понимает Tastako.
«Что с беглецов толку? Памперсы им выдать в Казахстане, самое лучшее, что можно для них сделать», — с сарказмом пишет Ольга.
«Да забирайте этих трусов, скатертью дорожка!» — призвал Oleg S.
«Не нужны нам обратно эти крысы. Если они сейчас Родину не поддержали, нет уверенности, что они на фронте не предадут», — комментирует новость один из участников обсуждения.
«По новому указу за уклонение 10 лет тюрьмы. Вот и поедут эти ссыкуны прямиком из солнечного Казахстана в солнечный Магадан», — отметил O. R.
«Да далеко не убегут, земля круглая, маленькая», — смеется Матрена.
«Думаю, не надо их искать и подавать в розыск. Просто впоследствии закрыть им въезд в Россию, пусть живут где хотят…» — подытожила Ivanna M.