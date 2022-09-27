Станица Троицкая, Ингушетия, 27 сентября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В Ингушетии произошел пожар в частном доме в селе Троицкое. В результате происшествия пострадали четверо человек. Двое пострадавших, среди которых ребенок, погибли, сообщили 27 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Пожар

Ведомство возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Следователи считают, что есть основние полагать, что возгорание в жилом доме произошло из-за неисправности электропроводки.

Из подробностей ЧП в СКР сообщили, что произошел пожар в ночь на 17 сентября. Госпитализированы были четыре человека, однако двоих спасти не удалось. В том числе малолетнего ребенка.