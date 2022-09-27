Москва, , 14:19 — REGNUM Повышение процентных ставок ФРС резкими темпами уже позволило американскому регулятору немного сдержать рост инфляции в США, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

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«Так, годовая инфляция потребительских цен в Соединённых Штатах, хотя и осталась очень высокой (рост на 8,3%), но немного замедлилась по сравнению с июльским уровнем (8,5%).

Однако в США в текущем году уже целых шесть месяцев продолжается спад ВВП. Очень вероятно, что повышение процентных ставок сделает финансирование предприятий, а также кредитование физических лиц, менее доступным, будут сворачиваться новые проекты, сектор жилищного строительства пойдёт на спад.

Таким образом, есть большая вероятность, что экономика США из спада не выйдет и в III квартале. При этом США чувствуют себя не самым худшим образом на фоне экономических проблем еврозоны, где уже закрываются предприятия, а бизнес бежит в США, даже несмотря на рост процентных ставок.

Экономическая рецессия, если она произойдёт, затронет, прежде всего, еврозону, где вслед за США началось резкое повышение процентных ставок, хотя целый год до этого Европейский центральный банк бездействовал, и Великобританию, которая уже давно повышает процентные ставки, но пока рост инфляции потребительских цен Банку Англии остановить не удаётся.

А это связано с энергетическим кризисом в Евросоюзе, где потребительские цены растут, в том числе, из-за нефтяного эмбарго и отказа от импорта российского угля.

Вряд ли рецессия случится во всём мире, хотя существенного замедления темпов роста мировой экономики в этом и следующем годах не избежать.

Но в Евросоюзе, и прежде всего, в странах зоны евро, дальнейшее ухудшение экономической ситуации очень вероятно, а если учесть, какими темпами растёт инфляция, несмотря на запоздалую реакцию ЕЦБ, то можно сказать, что рецессия уже стартовала», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, повышение Федеральной резервной системой США ключевой ставки до 4,5% может привести к глобальному экономическому землетрясению, писало китайское издание Global Times.

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