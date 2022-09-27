Москва, , 14:19 — REGNUM Россия может провести «однократную, но убедительную» демонстрацию своих ядерных возможностей, написал 27 сентября в своем телеграм-канале основатель первой в России частной оружейной компании Влад Лобаев.

Ядерный чемоданчик

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Так он прокомментировал высказывания первого зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который напомнил, в каких случаях Россия может использовать ядерное оружие, и выразил мнение, что страны НАТО в случае такого развития событий перестанут думать о «поддержке» Киева и сосредоточатся на собственной безопасности.

«Будет демонстрация возможностей. Однократная. Это будет сделано очень убедительно и возымеет последствия, которые прочувствует соседнее (с киевским режимом — прим. ИА REGNUM) государство. Европа, по факту, скажет: «Вот теперь всё понятно. Добавки не надо»», — отметил Лобаев.