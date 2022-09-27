Тамбов, 27 сентября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин помог учителю из Знаменского района заменить оборудование для системы отопления: вместо сломанного старого газового котла приобретён и установлен новый. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента.

https://tambovoblduma.ru/ Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин

К спикеру облдумы Евгению Матушкину во время приёма граждан в общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева обратилась жительница Знаменского района, которая работает учителем физкультуры в местной школе. Она проживает в частном доме и одна воспитывает двух детей. К спикеру женщина обратилась с проблемой замены газового котла, который сломался накануне отопительного сезона. Жительница района рассказала, что не сможет самостоятельно заменить вышедшее из строя дорогостоящее оборудование, так как у неё пока нет таких средств.

Председатель Тамбовской областной Думы откликнулся на нелёгкую жизненную ситуацию и помог в приобретении нового газового котла и его установке. Педагог поблагодарила спикера за отзывчивость. Евгений Матушкин, в свою очередь, отметил, что работа депутата — это не только законотворчество.

«К депутатам на приём приходят разные люди, с разными вопросами. Выслушать человека, разделить с ним его боль и тревогу, дать понять, что он не останется один на один со своей проблемой — в этом тоже, помимо законотворчества, состоит миссия народного избранника», — подчеркнул Евгений Матушкин.

Отметим, что региональный парламент уже больше десяти лет шефствует над областным Домом ребёнка. Депутаты оказывают учреждению помощь в решении насущных вопросов, радуют детей новыми игрушками. Также облдума поддерживает дружеские связи с Тамбовским интернатом для ветеранов войны и труда: в преддверии праздников депутаты навещают проживающих в интернате пенсионеров, общаются с ними, привозят им подарки, книги и фрукты.

С началом спецоперации парламентарии оказывают посильную помощь гражданам, прибывшим из ДНР и ЛНР на Тамбовщину, помогают в приобретении вещей первой необходимости, одежды и обуви, бытовой и кухонной техники для мест временного размещения.