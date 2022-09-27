Кострома, , 14:22 — REGNUM В Костромской области вернули домой более 50 ошибочно мобилизованных граждан. Об этом сообщает администрация региона.

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«В том числе это люди, имеющие серьёзные хронические заболевания, единственные кормильцы в семьях, где более четырёх несовершеннолетних детей, ключевые специалисты системообразующих предприятий и социальной сферы», — отмечается в публикации.

По информации военного комиссара Костромской области Алексея Новикова, неувязки произошли из-за того, что люди не давали военкоматам информацию об изменении семейного положения, состояния здоровья, смене места жительства и работы.

По итогам оперативного совещания в администрации регионе было приято решение, что данные резервистов необходимо обновить. В ближайшее время больницы направят в военкоматы информацию о пациентах, которые состоят на учете по заболеваниям. В «кратчайшие сроки» будут проанализированы данные о специалистах редких профессий с тем, чтобы внести их в бронь. Особое внимание уделят врачам и учителям из сельской местности. Списки должностей, которые имеют критическое значение для работы отраслей, направят в военкоматы.

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