Москва, , 14:17 — REGNUM Банки могут ограничить выдачу кредитов гражданам, гипотетически подпадающих под мобилизацию и призыв, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Анатолий Аксаков Duma.gov.ru

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«Очевидно, что банки будут на этот риск смотреть внимательнее», — заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («СРЗП).

Госдума в первом чтении обсуждает законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных граждан. Речь идет о кредитах в том числе ипотечных.

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