Москва, 27 сентября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Банки могут ограничить выдачу кредитов гражданам, гипотетически подпадающим под мобилизацию и призыв, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Duma.gov.ru Анатолий Аксаков

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«Очевидно, что банки будут на этот риск смотреть внимательнее», — заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («СРЗП).

Госдума в первом чтении обсуждает законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных граждан. Речь идет о кредитах, в том числе ипотечных.

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