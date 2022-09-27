Банки могут ограничить выдачу кредитов из-за мобилизации
Москва, 27 сентября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Банки могут ограничить выдачу кредитов гражданам, гипотетически подпадающим под мобилизацию и призыв, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
Duma.gov.ru
Анатолий Аксаков
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«Очевидно, что банки будут на этот риск смотреть внимательнее», — заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («СРЗП).
Госдума в первом чтении обсуждает законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных граждан. Речь идет о кредитах, в том числе ипотечных.
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