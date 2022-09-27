Москва, , 14:16 — REGNUM Законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных граждан или проходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ будет существенно доработан перед вторым чтением. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы предлагаем включить в число лиц, обязательства которого прекращаются, в том числе и инвалидов. Ну по крайней мере инвалидов, находящихся в первой группе инвалидности. Те, кто получил соответствующие ранения, и чтобы они также освобождались от обязанностей по выполнению заключенного кредитного договора», — сказал депутат.

Также депутаты планируют уточнить перечень лиц, которые имеют право на соответствующие льготы, дополнить список иждивенцев.

«Мы предлагаем также дополнить этот список женами, имеющими детей и находящимися в отпуске по уходу за ребенком для того, чтобы они также имели право не выполнять свои обязательства по кредитному договору», — добавил он.

Аксаков, что также в списки будут включены участники СВО с 24 февраля 2022 года.

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