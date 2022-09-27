Москва, 27 сентября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных граждан или проходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ будет существенно доработан перед вторым чтением. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Мы предлагаем включить в число лиц, обязательства которого прекращаются, в том числе и инвалидов. Ну по крайней мере инвалидов, находящихся в первой группе инвалидности. Те, кто получил соответствующие ранения, и чтобы они также освобождались от обязанностей по выполнению заключенного кредитного договора», — сказал депутат.

Также депутаты планируют уточнить перечень лиц, которые имеют право на соответствующие льготы, дополнить список иждивенцев.

«Мы предлагаем также дополнить этот список женами, имеющими детей и находящимися в отпуске по уходу за ребенком, для того, чтобы они также имели право не выполнять свои обязательства по кредитному договору», — добавил он.

Аксаков уточнил, что также в списки будут включены участники СВО с 24 февраля 2022 года.