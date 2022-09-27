Вашингтон, , 14:14 — REGNUM Жители стран Запада, как об этом свидетельствуют социологические опросы, теряют интерес к поддержке Киева на фоне собственных проблем экономического характера. Об этом 27 сентября сообщает американская газета The Washington Post.

Флаг киевского режима Иван Шилов © ИА REGNUM

«У [жителей б. УССР] и у западных стратегов возникают опасения, что скептическое отношение к антироссийским санкциям и к их результативности (цены на энергоресурсы в Европе резко подскочили) может усилиться», — говорится в материале издания.

Также указывается, что может усилиться общественное безразличие к этой теме. По данным исследовательского центра Pew, в данный момент жителей США в гораздо меньшей степени волнует поражение киевского режима, чем это было весной, а большая часть из них считает, что оказанной Киеву Вашингтоном помощи вполне достаточно.

При этом также центр Pew выяснил, что поддерживающие Республиканскую партию американцы уверены, что действующие власти страны слишком сильно поддерживают Киев.

«Думаю, мы вышли на такой рубеж, когда переданных [Киеву] денег уже достаточно. Я действительно так думаю», — заявил кандидат в сенаторы от республиканцев из Огайо Джеймс Вэнс.

Кроме того, отмечается, что, как считают авторы публикации, новый пакет денежной помощи киевскому режиму, который будет вскоре утверждён американским Конгрессом, может оказаться последним из тех, что беспрепятственно прошли через американский законодательный орган.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики обстреляли Донецк и Горловку.