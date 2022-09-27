Элиста, , 14:12 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков подписал указ о назначении нового председателя республиканского правительства. Этот пост заняла заслуженный юрист Калмыкии Гиляна Босхомджиева.

Назначение Orenburg-gov.ru

Новый управленец с отличием окончила Астраханский государственный педагогический университет и Саратовскую государственную академию права. Оба вуза — по специальности «Юриспруденция». После обучения в РАНХиГС ей была присвоена квалификация «Специалист в области государственного и муниципального управления».

В январе 2020 года Гиляна Босхомджиева вошла в состав управленческий кадровый резерв.

«Результат [деятельности] должны видеть жители Калмыкии. Это фундамент нашей работы», — отметил глава Калмыкии.

ИА REGNUM сообщало, что ранее временно исполняющим обязанности председателя правительства Республики Калмыкия был Очир Шургучеев. Он занял руководящий пост после того, как Юрий Зайцев, возглавлявший правительство Республики Калмыкия с октября 2019 года, в мае 2022 был назначен на должность врио главы Республики Марий Эл.