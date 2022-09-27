Лос-Анджелес, США, 27 сентября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Актёру Алеку Болдуину могут быть предъявлены уголовные обвинения в связи со смертельной стрельбой на съёмках фильма «Ржавчина» (Rust). Об этом 27 сентября пишет TMZ.

(сс) Gage Skidmore Алек Болдуин

По данным издания, ранее окружной прокурор Мэри Кармак-Олтвис подала экстренный запрос на дополнительные средства, которые могут понадобиться для возбуждения до четырёх уголовных делпо факту смерти оператора Галины Хатчинс. Как отмечает СМИ, имена потенциальных обвиняемых держатся в тайне, однако работники Кармак-Олтвис говорят, что Болдуин может оказаться в их числе.

Ранее Алек Болдуин в восьмой раз стал отцом. У актёра родилась дочь Илария Каталина Ирэна.

ИА REGNUM напоминает, что 21 октября 2021 года Алек Болдуин в ходе съёмки одной из сцен фильма выстрелил из оружия, в результате чего ранил двух человек — Галину Хатчинс и режиссёра Джоэла Соузу. Позднее Хатчинс скончалась в больнице.