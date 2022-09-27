Магадан, 27 сентября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Увольнение военного комиссара Магаданской области Сергея Барановского — хороший сигнал, отметил 27 сентября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.

Цитата из д/ф «Магадан. Заповедные дороги». 2017. Россия Колыма

Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов рассказал, что Барановский был уволен с должности из-за нарушений при проведении частичной мобилизации.

Ошибочно мобилизованные 18 человек уже возвращаются домой, сообщил губернатор. Он добавил, что Колыма возьмёт шефство над подразделением, где будет больше бойцов из региона.

«Власти слышат объективную критику процессов на местах и реагируют. Бестолковых надо снимать и заменять толковыми», — отметил Рожин.