Самара, , 14:12 — REGNUM 69 получивших повестки жителей Самарской области, после прохождения дополнительных медицинских обследований и уточнения данных о состоянии здоровья и составе семьи, возвращены из воинских частей. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что это стало известно в ходе встречи главы Самарской области Дмитрия Азарова с военным комиссаром Самарской области Алексеем Вдовиным и исполняющим обязанности военного прокурора Самарского гарнизона Рамилем Хафизовым.

Ранее в регионе были взяты в проработку обращения граждан о призыве мужчин, которые не соответствуют критериям отбора в рамках частичной мобилизации.

Отмечается, что было проведено уточнение информации о состоянии здоровья, семейном положении и других факторах по каждому, кто был призван на службу в рамках мобилизации.

«По итогам этой работы 69 человек — жителей региона, получивших повестки, после прохождения дополнительных медицинских обследований и уточнения данных о состоянии здоровья и составе семьи, возвращены из воинских частей», — сообщает пресс-служба.

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