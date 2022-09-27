Астана, 27 сентября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Казахстан будет стремиться и дальше развивать отношения с Россией, но будет придерживаться сбалансированной политики. Об этом 27 сентября заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Шымкента.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

«Казахстан будет прилагать все усилия для дальнейшего развития союзнических отношений с Россией, вечного стратегического партнёрства с Китаем, всестороннего сотрудничества с братскими центральноазиатскими государствами, а именно Киргизией, Узбекистаном, Туркменией и Таджикистаном», — сказал Токаев.

Он отметил, главной задачей Казахстана является обеспечение собственной безопасности. Учитывая сложную международную обстановку, Астана будет занимать на международных площадках нейтральную позицию.

Напомним, Токаев ранее отказался признавать воссоединение Крыма с Россией, но заявил, что не считает это «аннексией».