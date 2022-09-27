Варшава, , 14:09 — REGNUM Пермьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал саботажем нарушения работы газопроводов Nord Stream.

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы еще не знаем подробностей того, что случилось, но ясно видим, что это акт саботажа», — сказал он на символической церемонии запуска газопровода Baltic Pipe.

По его словам, произошедшее «означает очередную эскалацию ситуации, имеющую место в б. УССР».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября сразу на трёх нитках морских газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли разрушения, которые носят беспрецедентный характер. Как заявили в компании Nord Stream AG, пока нельзя оценить сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры.

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