Варшава, 27 сентября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Пермьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал саботажем нарушения работы газопроводов Nord Stream.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

«Мы еще не знаем подробностей того, что случилось, но ясно видим, что это акт саботажа», — сказал он на символической церемонии запуска газопровода Baltic Pipe.

По его словам, произошедшее «означает очередную эскалацию ситуации, имеющую место в б. УССР».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября сразу на трёх нитках морских газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли разрушения, которые носят беспрецедентный характер. Как заявили в компании Nord Stream AG, пока нельзя оценить сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры.

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