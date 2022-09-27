Орел, , 14:38 — REGNUM Уголовное дело о хищении более 30 млн рублей при строительстве школы в рамках реализации национального проекта «Образование» возбуждено в Орле по итогам прокурорской проверки, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова 27 сентября.

Уголовное дело

Речь идёт строительстве школы на 1225 мест на улице Зеленина в областном центре. Ранее на объект выезжал прокурор Орловской области, проверку соблюдения законодательства при расходовании бюджетных денежных средств, выделенных на данный объект надзорное ведомство провело совместно с УФСБ России по Орловской области.

Как предварительно установлено в ходе проверки, в январе 2021 года в рамках реализации нацпроекта «Образование» муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства г. Орла» был заключен контракт на строительство школы с ООО «Техспецкомплект». Подрядчик заключил договор субподряда с ООО «Р-Спорт» на выполнение работ по устройству резинового покрытия спортивной площадки, в который были внесены заведомо ложные сведения о завышенной стоимости строительных материалов. В результате бюджету Орла был причинён ущерб в размере более 30 млн рублей.

По итогам рассмотрения материалов проверки следственная часть Следственного управления УМВД России по Орловской области возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «Техспецкомплект» и ООО «Р-Спорт» по статье о мошенничестве.