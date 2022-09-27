Орел, 27 сентября 2022, 14:38 — REGNUM Уголовное дело о хищении более 30 млн рублей при строительстве школы в рамках реализации национального проекта «Образование» возбуждено в Орле по итогам прокурорской проверки, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова 27 сентября.

Уголовное дело
Уголовное дело

Речь идёт строительстве школы на 1225 мест на улице Зеленина в областном центре. Ранее на объект выезжал прокурор Орловской области, проверку соблюдения законодательства при расходовании бюджетных денежных средств, выделенных на данный объект надзорное ведомство провело совместно с УФСБ России по Орловской области.

Как предварительно установлено в ходе проверки, в январе 2021 года в рамках реализации нацпроекта «Образование» муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства г. Орла» был заключен контракт на строительство школы с ООО «Техспецкомплект». Подрядчик заключил договор субподряда с ООО «Р-Спорт» на выполнение работ по устройству резинового покрытия спортивной площадки, в который были внесены заведомо ложные сведения о завышенной стоимости строительных материалов. В результате бюджету Орла был причинён ущерб в размере более 30 млн рублей.

По итогам рассмотрения материалов проверки следственная часть Следственного управления УМВД России по Орловской области возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «Техспецкомплект» и ООО «Р-Спорт» по статье о мошенничестве.