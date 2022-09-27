Набережные Челны, Татария, 27 сентября 2022, 14:26 — REGNUM Из города Набережные Челны 27 сентября отправлена партия шефской помощи Вооруженным силам Российской Федерации. Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев.

Гуманитарный груз из Татарии
Гуманитарный груз из Татарии
T. me/nail_magdeev

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В состав груза общей массой 20 тонн вошли продовольствие, предметы первой необходимости и одежда. Отмечается, что груз уже сформирован и отправлен военнослужащим.

Напомним, в августе из автограда была отправлена первая партия шефской помощи военной части, расположенной в Ростовской области. Тогда российским военным передали более 110 тонн груза.

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