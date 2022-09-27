Набережные Челны, Татарстан, 27 сентября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Из города Набережные Челны 27 сентября отправлена партия шефской помощи Вооруженным силам Российской Федерации. Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев.

T. me/nail_magdeev Гуманитарный груз из Татарии

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В состав груза общей массой 20 тонн вошли продовольствие, предметы первой необходимости и одежда. Отмечается, что груз уже сформирован и отправлен военнослужащим.

Напомним, в августе из автограда была отправлена первая партия шефской помощи военной части, расположенной в Ростовской области. Тогда российским военным передали более 110 тонн груза.

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