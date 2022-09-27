Майкоп, 27 сентября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Из Адыгеи на срочную службу в армию в осеннюю призывную кампанию будут призваны около 400 новобранцев. О плане на призыв сообщил ТАСС военный комиссар республики Александр Аверин. Согласно законодательству, призванных на срочную военную службу запрещено посылать в зону боевых действий.

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По его словам, в последние годы квота для региона на отправку новобранцев на армейскую службу не меняется. Она составляет около тысячи человек в год. Весной 2022 года встали под военные знамена более 550 призывников из Адыгеи.

Примерно такое же число новобранцев отправила Адыгея на срочную службу осенью 2021 года. Большинство из них получило назначения в воинские части Южного и Северо-Кавказского военных округов, а также в подразделения береговой охраны Черноморского флота.