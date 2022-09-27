Москва, 27 сентября 2022, 14:05 — REGNUM На три года за нарушение антидопинговых правил дисквалифицирован российский триатлонист Егор Селиванов. Об этом 27 сентября сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Допинг скандалы
Допинг скандалы
Wallspaper.ru

Отмечается, что в допинг-пробе 20‑летнего спортсмена найден мельдоний. Срок дисквалификации начинается с 23 сентября 2022 года с зачётом отбытого срока временного отстранения.

В августе Селиванов завоевал золотую медаль чемпионата России в дисциплине «кросс‑триатлон».

Также сообщается, что РУСАДА дисквалифицировало выступающего в спортивной борьбе Айхаана Антонова на три года, бобслеистку Софью Живицу на два года и пауэрлифтера Ольгу Орлову на четыре года.