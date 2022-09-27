Москва, , 14:05 — REGNUM На три года за нарушение антидопинговых правил дисквалифицирован российский триатлонист Егор Селиванов. Об этом 27 сентября сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Допинг скандалы Wallspaper.ru

Отмечается, что в допинг-пробе 20‑летнего спортсмена найден мельдоний. Срок дисквалификации начинается с 23 сентября 2022 года с зачётом отбытого срока временного отстранения.

В августе Селиванов завоевал золотую медаль чемпионата России в дисциплине «кросс‑триатлон».

Также сообщается, что РУСАДА дисквалифицировало выступающего в спортивной борьбе Айхаана Антонова на три года, бобслеистку Софью Живицу на два года и пауэрлифтера Ольгу Орлову на четыре года.