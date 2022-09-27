Оренбург, , 14:06 — REGNUM В Оренбуржье принято решение о том, что выручку от билетов на международном кинофестивале «Восток&Запад. Классика и авангард» отдадут призванным в рамках частичной мобилизации оренбургским резервистам. Об этом заявил с своем телеграм-канале губернатор Денис Паслер.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, культурное мероприятие пройдёт в камерном формате — без красных дорожек и фейерверков. «Средства, собранные от продажи билетов, направим на нужды мобилизованных оренбуржцев. Когда всё наладится, сможем вернуться к прежнему формату фестиваля», — сказал глава региона.

Напомним, фестиваль в Оренбурге состоится в 15-й раз. «Восток&Запад. Классика и авангард» является главным культурным событием года в регионе. К участию в конкурсах было заявлено около 600 фильмов.

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