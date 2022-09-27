Оренбург, 27 сентября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Оренбуржье принято решение о том, что выручку от билетов на международном кинофестивале «Восток&Запад. Классика и авангард» отдадут призванным в рамках частичной мобилизации оренбургским резервистам. Об этом заявил с своем телеграм-канале губернатор Денис Паслер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По его словам, культурное мероприятие пройдёт в камерном формате — без красных дорожек и фейерверков. «Средства, собранные от продажи билетов, направим на нужды мобилизованных оренбуржцев. Когда всё наладится, сможем вернуться к прежнему формату фестиваля», — сказал глава региона.

Напомним, фестиваль в Оренбурге состоится в 15-й раз. «Восток&Запад. Классика и авангард» является главным культурным событием года в регионе. К участию в конкурсах было заявлено около 600 фильмов.