Улан-Удэ, , 14:04 — REGNUM Расторжение трудовых договоров с призванными в армию в рамках частичной мобилизации недопустимо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Трудовая книжка Иван Шилов © ИА REGNUM

22 сентября был принят указ главы республики Алексея Цыденова, согласно которому работодателям предписано обеспечить сохранение рабочих мест за мобилизованными работниками.

Председатель государственно-правового комитета администрации главы Валерия Халташкинова также напомнила о постановлении федерального правительства. Согласно документу, служебные контракты с мобилизованными работниками подлежат приостановлению и не подлежат расторжению.

«Указанные особенности регулирования трудовых отношений распространяются как на работников, работавших на постоянной основе, так и для сотрудников, работавших по срочным трудовым договорам и срочным служебным контрактам», — отметил она.

На период приостановления трудового договора с мобилизованным работодатель может нанять по срочному договору другого работника.

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